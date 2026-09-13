Real Madrid, Rayo Vallecano'yu 4-1 yendi; Arda Güler Mbappe'ye asist yaptı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup etti. Real Madrid'in gollerini 14 ve 90+1. dakikada Mbappe, 17. dakikada Carreras ve 35. dakikada Bellingham atarken, 72. dakikada oyuna giren Arda Güler Mbappe'nin ikinci golünün pasını verdi.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14 ve 90+1. dakikada Kylian Mbappe, 17. dakikada Alvaro Carreras ile 35. dakikada Jude Bellingham attı.
Konuk takımın tek golünü 51. dakikada Sergio Camello kaydetti.
Real Madrid'de 72. dakikada Yan Diomande'nin yerine oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi.
Kaynak: AA
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