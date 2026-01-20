Real Madrid taraftarından Vinicus Junior\'a protesto

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Real Madrid ile Monaco karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'de oynanan müsabakaya karşılaşma öncesi Real Madridli taraftarların protestosu damga vurdu.
Mücadele öncesi stat anonsörü tarafından her iki takımın da kadroları sayılırken, Real Madrid 11'inin sayıldığı esnada stadyumdaki LED ekranlara Vinicus Junior'ın fotoğrafı geldi. Bu sırada tüm tribünler Brezilyalı oyuncuya yoğun şekilde ıslıklı tepki gösterdi.
Bir süredir Real Madrid'de mutsuz olduğu iddia edilen deneyimli kanat oyuncusunun eflatun-beyazlılardan ayrılmak istediği belirtiliyordu.
Bu sezon eflatun-beyazlılarda 29 maçta forma giyen 25 yaşındaki dünya yıldızı, 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.