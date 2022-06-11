Real Madrid, Tchouameni'yi renklerine bağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Real Madrid, Tchouameni'yi renklerine bağladı

11.06.2022 15:50
Real Madrid, Tchouameni'yi renklerine bağladı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi Monaco'dan transfer etti.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi Monaco'dan transfer etti.

Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğuyla tamamlayan Real Madrid, Antonio Rüdiger'den sonra Tchouameni'yi de kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tchouameni'nin transferi konusunda 22 yaşındaki Fransız milli futbolcunun 2,5 yıldır forma giydiği Monaco ile anlaşıldı.

14 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek sağlık kontrolü sonrası Tchouameni ile 6 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Tchouameni'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İspanyol basını, transferin Real Madrid'e ek ödemelerle 100 milyon avroya mal olabileceğini öne sürdü.

YORUMLAR
500
Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin? Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, La Liga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid, Tchouameni'yi renklerine bağladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:46 Lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması tepki çekmişti! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
15:44 DSİ'ye ait sulama kanalına düşen çocukların cansız bedenine ulaşıldı
15:41 Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu! Beşiktaş 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı
15:36 Kurt ve horozun mücadelesi çok sayıda izlenme ve yorum aldı
15:27 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın babası yaşamını yitirdi.
15:22 Son seçim anketi yayınlandı! İYİ Parti'nin oy oranındaki yükseliş dikkat çekti
15:15 Denize giren vatandaşları tedirgin eden görüntüler! Vücutlarında siyah lekeler oluştu
14:50 Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor
14:39 Mükremin Gezgin olayında yeni gelişme! l Sağlık Müdürlüğü hastane için harekete geçti
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 16:06:39. #1.11#
SON DAKİKA: Real Madrid, Tchouameni'yi renklerine bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement