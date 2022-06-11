Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tchouameni'nin transferi konusunda 22 yaşındaki Fransız milli futbolcunun 2,5 yıldır forma giydiği Monaco ile anlaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Real Madrid, Tchouameni'yi renklerine bağladı - Son Dakika

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