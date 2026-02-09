Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi - Son Dakika
Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi

09.02.2026 13:26
Barcelona'nın Avrupa Süper Ligi projesinden resmen çekilmesiyle tartışmalı organizasyonda yalnızca Real Madrid kaldı ve Süper Lig hayali fiilen sona erme noktasına geldi. Avrupa Süper Ligi projesi, 12 kulübün kurucu üyeliğiyle başlamıştı ancak birçok kulüp kısa süre içinde projeden ayrıldı. 2023'te Juventus'un çekilmesiyle sadece Barcelona ve Real Madrid kalmıştı. Barcelona'nın son kararıyla artık tek kulüp olarak Real Madrid kaldı.

BARCELONA AVRUPA SÜPER LİGİ'NDEN ÇEKİLDİ

Uzun süredir Avrupa futbolunun gündeminde yer alan Avrupa Süper Ligi projesinde kritik bir gelişme yaşandı. LaLiga temsilcisi Barcelona, projeden çekildiğini resmen duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, kararın Avrupa Süper Ligi Şirketi'ne ve projede yer alan kulüplere iletildiği belirtildi.

PROJE TEK TEK DAĞILDI

Avrupa futbolunda büyük tartışmalara yol açan Avrupa Süper Ligi, 12 kulübün kurucu üyeliğiyle başlamıştı. Ancak Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Milan ve Inter kısa süre içinde projeden ayrılmıştı.

JUVENTUS DA AYRILMIŞTI

2023 yılında Juventus'un da projeden çekilmesiyle Avrupa Süper Ligi'nde yalnızca Barcelona ve Real Madrid kalmıştı. Barcelona'nın son kararıyla birlikte organizasyonda artık tek kulüp olarak Real Madrid kaldı.

PROJE FİİLEN ASKIYA ALINDI

Avrupa Süper Ligi, lansmanından itibaren UEFA ve ulusal liglerin sert tepkileriyle karşılaşmıştı. Barcelona'nın ayrılığı sonrası proje fiilen askıya alınmış durumda bulunuyor. Real Madrid ise henüz resmi bir çekilme açıklaması yapmadı.

REAL MADRID'İN KARARI MERAK KONUSU

Avrupa Süper Ligi'nin en güçlü savunucularından biri olarak bilinen Real Madrid'in bu noktadan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Avrupa futbol kamuoyunda, tek başına kalan Real Madrid'in de yakın zamanda projeden çekilebileceği yönünde beklentiler öne çıkıyor.

