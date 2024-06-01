Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u yenerek şampiyon oldu
İspanyol temsilcisi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Real Madrid, bu zaferle Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvasında 14. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
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2.06.2024 01:03:22. #1.12#
SON DAKİKA: Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u yenerek şampiyon oldu - Son Dakika
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