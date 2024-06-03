Spor

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı.

"Devler Ligi" finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, 15'inci kez kazandığı kupayı, başkent Madrid'de taraftarlarıyla buluşturdu.

Üstü açık otobüsle şehir turu atan Real Madrid'in teknik heyet ve futbolcularına, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Eflatun-beyazlılar, şampiyonluğun sevincini Madrid sokaklarında taraftarlarıyla kutladı.

Kutlamada taraftarlara seslenen teknik direktör Carlo Ancelotti, "Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım." diyerek, mikrofonu milli futbolcu Arda Güler'e uzattı.

Taraftarları heyecanlı bir şekilde selamlayan Arda Güler de "Biz bir aileyiz. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.