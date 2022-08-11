UEFA Süper Kupa'da zafer Real Madrid'in oldu - Son Dakika
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UEFA Süper Kupa'da zafer Real Madrid'in oldu

11.08.2022 00:00
UEFA Süper Kupa'da zafer Real Madrid'in oldu

Real Madrid, UEFA Süper Kupa maçında Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Real Madrid, UEFA Süper Kupa maçında Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

UEFA Süper Kupa maçında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 37'nci dakikasında Real Madrid, David Alaba'nın attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 65'inci dakikada İspanyol ekibinin Fransız golcüsü Karim Benzema, attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 2-0 galip ayrılarak Süper Kupa'yı kazanmayı başardı.REAL MADRID'İN TARİHİNDEKİ 5'İNCİ SÜPER KUPA

UEFA Süper Kupa maçında Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kulüp tarihindeki 5'inci Süper Kupa zaferine ulaştı. İspanyol ekibi daha önce 2002, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında bu kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. 5'inci kez Süper Kupa'yı kazanan Real Madrid ayrıca bu kupayı 5'er kez müzesine götüren Barcelona ile Milan'ı da yakalamayı başardı.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Eintracht Frankfurt, Real Madrid, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Süper Kupa'da zafer Real Madrid'in oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Süper Kupa'da zafer Real Madrid'in oldu - Son Dakika
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