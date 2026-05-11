Recep Ali Er, Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına Seçildi

11.05.2026 18:45
Türkiye Buz Pateni Federasyonu’nun yeni başkanı Recep Ali Er, 283 oydan 195’ini alarak seçildi.

Federasyonun 6. olağan genel ve 6. mali kurulu, Ankara'daki bir otelde yapıldı. Seçimde, mevcut başkan vekili Recep Ali Er ile eski milli buz patenci Burak Demirboğa yarıştı.

Daha önce adaylığını duyuran Kemalettin Aydın ise genel kurulda Recep Ali Er adına çekildi.

Er, kullanılan 283 oyun 195'ini alarak Türkiye Buz Pateni Federasyonunun yeni başkanı oldu. Demirboğa, 85 delegenin oyunu alırken 3 oy geçersiz sayıldı.

Recep Ali Er başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Kemalettin Aydın, mevcut başkan Burhan Kurtuluş, Engin Ahmet Saygı, Orhan Şahin, Engin Yaşar, Hayrettin Kadıoğlu, Ahmet Hamdi Işık, Furkan Ulu, Berk Akalın, Dilan Baytan yer aldı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Recep Ali Er, konuşmasında, faaliyetleri şeffaf şekilde yürüteceklerini vurgulayarak "Türkiye buz pateninde sadece yarışan değil, madalya hedefleyen, organizasyon yapan ve uluslararası arenada söz sahibi olan bir ülkedir. Şimdi hedefimiz bu başarıları kalıcı hale getirmek ve Türkiye'yi buz sporlarında Avrupa'nın ve dünyanın öncü ülkeleri arasına taşımaktır. Bu vizyon doğrultusunda atılacak her adım yalnızca sporcularımızın değil, Türkiye'nin uluslararası prestijinin de yükselişi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

