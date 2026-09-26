Recep Altepe, Kıbrıs Maratonu öncesi Bursalı atlet Enver Koç'u ziyaret etti - Son Dakika
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Recep Altepe, Kıbrıs Maratonu öncesi Bursalı atlet Enver Koç'u ziyaret etti

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Recep Altepe, Kıbrıs Maratonu öncesi Bursalı atlet Enver Koç\'u ziyaret etti
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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Kıbrıs Maratonu öncesinde Bursalı atlet Enver Koç'u iş yerinde ziyaret etti. Altepe, Koç'u başarılarından dolayı tebrik edip madalyalarını inceledi ve maratonda başarı diledi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa çarşı esnafı ve başarılı atlet Enver Koç'u katılacağı Kıbrıs Maratonu öncesinde iş yerinde ziyaret ederek ulusal ve uluslararası maratonlardaki başarılarından dolayı tebrik etti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa çarşısının sevilen esnaflarından ve maraton sporundaki başarılarıyla tanınan Enver Koç'u ziyaret etti.

Ulusal ve uluslararası birçok yarışta Bursa'yı başarıyla temsil eden atlet Enver Koç ile bir araya gelen Altepe, elde ettiği dereceler ve kente kazandırdığı başarılar nedeniyle tecrübeli sporcuyu kutladı. Ziyaret sırasında Koç'un madalyalarını inceleyen Altepe, yaklaşan Kıbrıs Maratonu öncesinde de başarı temennilerini iletti.

Bursa esnafı kimliğiyle spor kariyerini birlikte sürdüren Enver Koç'un, yıllardır katıldığı maratonlarda kenti başarıyla temsil ettiğini vurgulayan Altepe, sporun her yaşta yapılabileceğine örnek olan sporcuların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Kıbrıs Maratonu'nda mücadele edecek olan Enver Koç'a başarı dilekleri iletilirken, Bursa'nın adını ulusal ve uluslararası organizasyonlarda duyuran sporcuların şehrin önemli değerleri arasında yer aldığı belirtildi.

Kaynak: İHA
Recep AltepeEnver KoçPolitikaAK PartiKıbrısYaşamSporSon Dakika

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