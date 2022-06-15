Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Samsunspor'da oynayan stoper Recep Burak Yılmaz, Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş ve Kulüp Başkanımız Nihat Tazearslan'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 3 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Burak Yılmaz'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Burak Yılmaz, Samsunspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Recep Burak Yılmaz, Atakaş Hatayspor'da - Son Dakika

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