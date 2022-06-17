Bu yıl 661.'si düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Başpehlivan Recep Kara, "İnşallah 40 yaşımda Kırkpınar'da şampiyonluk nasip olur" dedi.

661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 1-2-3 Temmuz tarihlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek. Kırkpınar'da 4 kez başpehlivan olan Recep Kara, bu yılki güreşlere iyi hazırlandığını ifade etti. Hedefinin şampiyonluk olduğunu aktaran Kara, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, "22 yaşımda Cumhuriyet tarihinin en genç Başpehlivanı olarak, 2004 yılında Tarihi Kırkpınar er meydanında güreş tuttuk. Şu anda yaşım 40. Bu 18 yıl zaman zarfında toplamda 4 birincilik, 4 ikincilik, 2 üçüncülük ile 10 defa kürsüye çıktım. Ara sıra sakatlığımdan dolayı güreşemediğim yıllar oldu. Kırkpınar'a her yıl ayrı bir heyecanla gidiyorum, ayrı bir motive ile gidiyorum. 40 yaşımda Kırkpınar'a gideceğiz. İnşallah 40 yaşımda şampiyonluk nasip olur. Dileğimiz, temennimiz bu" cümlelerine yer verdi.

"Genç kardeşlerimiz sonucu etkileyebilir"

Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin bu yıl herkes için zor geçeceğine vurgu yapan Recep Kara, "İstanbul'da kamp yapıyorum, çalışmalarımız bu yıl güzel oldu. Geçen yıla nazaran daha iyi hazırlandım. Çalıştık ama bu iş kısmet işi. Ben bütün başpehlivan arkadaşlarımıza, bütün değerli pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Çünkü herkesin amacı orada altın kemeri kuşanmak. Biz de 661 yıldır yapılan bu kültür mirasını en iyi şekilde gelip temsil edeceğiz, yaşatacağız. Er meydanında yiğitler gibi mücadelemizi vereceğiz. Alttan gelen kardeşlerimiz çok iyi. Ali Gürbüz'ün de bu sene kemer senesi ama altın kemeri almak hiç de kolay olmayacak. Ben daha önce bunun stresini yaşadım. 3. yılımda finalde kaybetmiştim. Ama alttan gelen gençler gidişatı, sonucu etkileyebilirler. Ben nasıl 22 yaşımda Ahmet Taşçı gibi bir ustadan bu kemeri aldıysam, onlar da ustalarını yenip kemeri kuşanabilir. O yüzden bu sene Kırkpınar Güreşleri sürprizlere gebe" diye konuştu. - İSTANBUL