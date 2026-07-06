Recep Kara, Kırkpınar'a Veda Ediyor - Son Dakika
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Recep Kara, Kırkpınar'a Veda Ediyor

06.07.2026 11:14
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Cumhuriyet tarihinin en genç başpehlivanı Recep Kara, 2027'de güreş kariyerini sonlandıracak.

Cumhuriyet tarihinin en genç başpehlivanı ünvanını taşıyan Recep Kara, gelecek yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde seyirciyle helalleşerek aktif güreş kariyerini sonlandırmayı hedeflediğini söyledi.

Türk güreşinin önemli güreşçilerinden, Kırkpınar tarihinde 8 kez finale yükselip 4 kez başpehlivan olan Recep Kara, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk turunda Hasan Güzeller'e yenildi. Er meydanından göz yaşlarıyla ayrılan Recep Kara, Kırkpınar'a veda ettiğini belirtmesine rağmen kuleden sehven güreşi bıraktığına dair anons yapıldı.

Kara, 2027 yılının aktif güreş kariyerinin son yılı olacağını belirterek, bu tarihe kadar yurt genelindeki güreş organizasyonları ve lig müsabakalarında er meydanına çıkmaya devam edeceğini ifade etti.

En genç başpehlivanı ünvanını elinde bulunduruyor

Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır yağlı güreşin içinde olduğunu, 22 yıldır da başpehlivan olarak er meydanına çıktığını belirtti.

Sarayiçi Er Meydanı'nda 22 yaşında başpehlivan olarak Cumhuriyet tarihinin en genç başpehlivanı ünvanını kazandığını hatırlatan Kara, dört kez altın kemer kazandığını, dört kez ikinci, iki defa da üçüncü olduğunu ifade etti.

40 yaşından sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kürsü mücadelesinden uzaklaştığını anlatan Kara, "11 ciddi ameliyat geçirdim. Bu iş artık gençlerin işi." dedi.

Genç pehlivanların ustalarını yenerek bayrağı devralmasının yağlı güreş geleneğinin devamı açısından önemli olduğunu vurgulayan Kara, bu yıl Kırkpınar'a veda etme kararı aldığını belirterek, "Federasyonun getirdiği 45 yaş sınırı var, ben de 44 yaşındayım. İnşallah seneye Allah ömür verirse ölmezsek bu sahada seyircimize bir peşrev çekerim, karşılıklı helalleşiriz ve güreş hayatımı noktalarım. Bu süreye kadar Anadolu'daki güreş organizasyonlarına katılmayı sürdüreceğim." diye konuştu.

Usta-çırak geleneğine vurgu

Recep Kara, geçmişte babalarıyla güreştiği Furkan Durmuş Altın, Kürşat Şevki Korkmaz ve Onur Susuz gibi isimlerle de er meydanında karşı karşıya geldiğini söyledi.

Genç pehlivanların, usta-çırak geleneğinin bir gereği olarak karşılaşma öncesinde elini öptüğünü ifade eden Kara, "Beni yendi, yenmesi de lazım. Genç kardeşlerimiz gelecek, ustalarını yenecek ki meslek devam etsin. O yüzden ata sporu yağlı güreşi seviyorum. Aktif sporculuk hayatımız bittikten sonra da Türk sporunun ve ata sporumuzun hizmetinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Peşrev çekerken ağladım"

Son Kırkpınar müsabakası öncesinde duygusal anlar yaşadığını dile getiren Kara, peşrev çekerken gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Er meydanına ömrünü verdiğini belirten Kara, "35 yıl dile kolay. Son kez bu sahaya çıkıyorsunuz. Kırkpınar'ın ilk günü 75 dakika güreştim. Burada sadece yenmek ya da yenilmek yok. 6,5 asırlık bir geleneği yaşatıyoruz. Biz sahaya besmeleyle, tekbirlerle, salavatlarla çıkıyoruz. Atalarımızın emanetini temsil ediyoruz." dedi.

"Seyirci olmasa biz de olmayız"

Güreş sonrası tribünlerden gelen alkışların kendisini çok duygulandırdığını anlatan Kara, bir sporcu için en büyük ödülün seyircinin sevgisini kazanmak olduğunu söyledi.

Yurdun dört bir yanından Sarayiçi Er Meydanı'na gelen güreşseverlere teşekkür eden Kara, "Seyirci sizi gönlüne basmışsa, alkışlarıyla bunu gösteriyorsa bir sporcu için yaşanabilecek en güzel duygu budur. Bu seyirci olmasa biz de olmayız. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Recep Kara, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Recep Kara, Kırkpınar'a Veda Ediyor - Son Dakika

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