Recep Uçar: "1 puan beni mutlu etmedi" - Son Dakika
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Recep Uçar: "1 puan beni mutlu etmedi"

01.04.2022 22:40
Recep Uçar: "1 puan beni mutlu etmedi"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Tuzlaspor karşısında alınan 1 puanın kendisini mutlu etmediğini belirtti.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Tuzlaspor karşısında alınan 1 puanın kendisini mutlu etmediğini belirtti.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Geçen haftaki Altınordu mağlubiyetinden sonra bugün mutlak galibiyet parolasıyla çıktık. Rakibin eksik ve cezalı oyuncuları da vardı. Maç arzu ettiğimiz gibi başlamadı. Topu yavaş çevirdiğimiz, üretmekte zorlandığımız, ayağımızda kaybettiğimiz top sonrası yediğimiz gol maçı zor hale soktu. Sonra golü bulmak için ciddi efor koyduk ama üretkenlik anlamında yeterli olmadığımız maç oldu. İkici yarı oyunumuzda biraz daha kısa paslarla rakip kaleye planlı gittik. Penaltıyla beraberliği sağladık. Yaptığımız değişikliklerle hücumcu oyuncularımızı dahil etmemize rağmen rakibin sert savunma yapması etkili oldu. Bugüne kadar oynadıkları düzen dışına bize karşı oynadılar. Bu da bizim açımızdan üretkenliği zorlaştırdı. Bu maçlarda bireysel oyuncu performansları öne çıkması lazım ama maalesef takımın gelen standartlarının altında kalındı bu anlamda. 1 puan beni mutlu etmedi. Belki sadece teselli etti ama mutlu etmedi. Kalan 7 haftamız var. Öndeyiz ama kalan haftalarda daha iyi oyunlar ortaya koyarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Saha bugün iyi değildi"

Zeminden kaynaklı problemler yaşadıklarını da belirten Uçar, "Puan kaybından sonra mazeret üretmediğimi bilirsiniz. Yasalar çıkararak Türk futbolunu iyi hale getirmeye çalışıyorsak, iyi hale getirmek istediğimiz konulardan biri de sahalarımız. Saha bugün iyi değildi. Evet, bunu biliyoruz ama bahara girdiğimiz bir dönemde gerekli düzenlemelerin yapılarak sahaların sulanmasının bir takımın inisiyatifine bırakılmaması lazım. Bugün üretemememizin nedenlerinden biri de sahanın kuru olmasıydı. Oyunumuzu geliştirmek istiyorsak, daha iyi hale getirmek için bunların yapılması lazım. Her maçın kalitesinin yukarı çıkması için havanın sıcak olduğu zamanlarda sahasının sulanması lazım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Ümraniyespor, Tuzlaspor, Spor Toto, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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