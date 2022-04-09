Recep Uçar: "1 puan beni mutlu etmedi - Son Dakika
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Recep Uçar: "1 puan beni mutlu etmedi

09.04.2022 16:25
Recep Uçar: "1 puan beni mutlu etmedi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Ankaragücü'nün 10 kişi kalmasına karşı oynanan oyundan memnun olmadığını belirterek, "1 puan beni mutlu etmedi" dedi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Ankaragücü'nün 10 kişi kalmasına karşı oynanan oyundan memnun olmadığını belirterek, "1 puan beni mutlu etmedi" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Uçar, "Aslında ligde ilk 2 mücadelesi veren iki takımın mücadelesiydi. Biz kazanıp öne geçip, lider olmak istiyorduk. Onlar da avantaj yakalamak istiyordu. İyi başladığımız ama haftalardır ilk golü yediğimiz bir maç. Sonrasında oyundan vazgeçmeyip, oyun üstünlüğünü alan bir Ümraniye takımı vardı. Nitekim bu kurduğumuz baskı sonucunda ilk yarının ortalarında bulduğumuz golle eşitliği sağladık. Sonrasında rakibimiz 44'te eksildi" şeklinde konuştu.

"Bize yakışmayan bir oyun ortaya koyduk"

Müsabakanın 60 ile 90. dakikalar arasına dikkat çeken Recep Uçar, "Aslında 60. dakikaya kadar her şey istediğimiz gibiydi. 60 ile 90 dakika arasında bize yakışmayan bir oyun ortaya koyduk. Bu bölümde rakip 10 kişi olmasına rağmen oyun üstünlüğünü rakibe verdik. Arkadan kullandığımız uzun toplar dönüşleri hep bize rakip atak olarak geri döndü. Geçişlerde yakalayamadığımız bir bölümdü. Belki liderden alınan 1 puan kötü gözükmeyebilir ama bu bölümden baktığımızda alınan 1 puan beni mutlu etmedi. Kalan 6 haftada sonuna kadar yarışı ilk 2'de bitirebilmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ankaragücü takımını göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum, Mustafa hoca ve takımına kalan maçlarda başarılar diliyorum" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

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Ümraniyespor, Ankaragücü, Spor Toto, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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