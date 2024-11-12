Red Bull Cliff Diving: Sidney'de Şampiyonlar Belirlendi - Son Dakika
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Red Bull Cliff Diving: Sidney'de Şampiyonlar Belirlendi

Red Bull Cliff Diving: Sidney\'de Şampiyonlar Belirlendi

Sidney, Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin 8. etabına ev sahipliği yaptı; Aidan Heslop ve Rhiannan Iffland kazandı.

12.11.2024 10:03
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Red Bull'un uçurumdan serbest atlayış etkinliği Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin 8'inci etabı Avustralya'nın Sidney şehrinde gerçekleşti. 2024 sezonunun son ayağı olan etapta erkekler kategorisinde Aidan Heslop sezonu lider tamamlarken, kadınlar kategorisinde Rhiannan Iffland ise 8'inci kez en iyi dalışçı unvanını alarak bu alanda rekor kırdı.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin 8'inci etabına, Avustralya'nın Sidney şehri ev sahipliği yaptı. Avustralya'da erkekler kategorisinde 2024 sezonunun kazananının belirlendiği atlayışlar, 10 Kasım tarihinde gerçekleşti. Sidney, Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'ni 2'nci kez ağırlarken, daha önce 2022 sezonunun destansı finalinde de dünyanın seçkin dalışçılarına ev sahipliği yapmıştı.

Erkeklerde Aidan Heslop, Kadınlarda ise Rhiannan Iffland kazandı

Sezonun son etabında dalışçılar, final dalışlarını Sidney Limanı'nda yaptı. Toplamda 4 atlayış gerçekleştiren dalışçılar, sezonun son ayağını görkemli dalışlarla tamamladı. Antalya'da kadınlar kategorisinde birinci sırayı garantileyen Red Bull sporcusu Rhiannan Iffland, sezonu lider olarak tamamlarken, erkekler kategorisinde etabın kazananı Oleksiy Prygorov, Dünya Serisi'nin kazananı ise bir diğer Red Bull sporcusu Aidan Heslop oldu.

Kadınlar kategorisinde sezonu lider noktalayan Iffland, dalışlar sırasında çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Dürüst olmalıyım, orada çok gergindim ve çok titriyordum ama sezonu harika bir şekilde bitirdim diyebilirim. Bu yıl istikrarlı olmak oldukça zordu ve gittikçe daha da zorlaşıyordu ancak bu şampiyonluğu daha değerli hale getiriyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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