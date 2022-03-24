Red Bull Neymar Jr.'s Five'da Türkiye Finali heyecanı Trabzon'da yaşanacak - Son Dakika
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Red Bull Neymar Jr.'s Five'da Türkiye Finali heyecanı Trabzon'da yaşanacak

24.03.2022 10:49
Red Bull Neymar Jr.'s Five'da Türkiye Finali heyecanı Trabzon'da yaşanacak

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr.'s Five'da Türkiye Finali heyecanı yaşanacak.

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr.'s Five'da Türkiye Finali heyecanı yaşanacak. Türkiye şampiyonunun belli olacağı büyük final 27 Mart'ta Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr.'s Five'da Türkiye Finali heyecanı Trabzon'da yaşanacak. Şimdiye kadar dünya genelinde yaklaşık 100 ülkeden birçok futbolseverin ter döktüğü organizasyonun 2022 Türkiye Şampiyonu, 27 Mart'taki büyük finalde belli olacak.

Şampiyon takım Katar yolcusu

27 Mart'ta Trabzon'da düzenlenecek büyük Türkiye Finali'nden şampiyon olarak ayrılmayı başaran takım, Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Finali'ne giderek, Türkiye'yi temsil edecek.

Neymar Jr. Enstitüsü nedir?

Dünya Finali'nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr. Enstitüsü, Neymar'ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan Enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor.

Golünü at, rakip takımı azalt

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr.'s Five'a 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Turnuvada gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor. Sahada beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor. - İSTANBUL

Red Bull Neymar Jr.'s Five'da Türkiye Finali heyecanı Trabzon'da yaşanacak
Red Bull Neymar Jr.'s Five'da Türkiye Finali heyecanı Trabzon'da yaşanacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Red Bull Neymar Jr.'s Five'da Türkiye Finali heyecanı Trabzon'da yaşanacak - Son Dakika


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