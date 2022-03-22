Red Bull Neymar Jr.'s Five'ta Erzurum elemesinden finale çıkan takımlar belli oldu - Son Dakika
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Red Bull Neymar Jr.'s Five'ta Erzurum elemesinden finale çıkan takımlar belli oldu

22.03.2022 10:36
Red Bull Neymar Jr.'s Five'ta Erzurum elemesinden finale çıkan takımlar belli oldu

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr.'s Five'ta Erzurum elemesinde ismini finale yazdıran takımlar belli oldu.

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr.'s Five'ta Erzurum elemesinde ismini finale yazdıran takımlar belli oldu.

Sokak futbolu kültürünü yaşatmak için geri dönen Red Bull Neymar Jr.'s Five heyecanı devam ediyor. Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın adıyla düzenlenen Red Bull Neymar Jr.'s Five'ta ikinci eleme 21 Mart'ta Erzurum'da yapıldı. Elemede 27 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Türkiye Finali'nde mücadele etmek isteyen 15 takım karşı karşıya gelirken, eleme maçlarında rakiplerine üstün gelen Lüks Team ve FCE takımları dev finale ismini yazdırdı.

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Finali'ne gitmek için Türkiye Finali'ne yükselmeye çalışan takımlar için son eleme 26 Mart'ta Trabzon'da gerçekleştirilecek. Bu elemelerde başarılı olan ekipler, 27 Mart'ta Trabzon'da düzenlenecek Türkiye Finali'nde şampiyonluk için mücadele verecek. Türkiye Finali'nde şampiyon olan takım Katar'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne giderek, Türkiye'yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr. Enstitisü'ne karşı oynama fırsatını yakalayacak.

Neymar Jr. Enstitüsü nedir?

Dünya Finali'nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr. Enstitüsü, Neymar'ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek gibi birçok hizmetin yanında futbol gibi çeşitli spor ve aktiviteleri öğrenme ve yapma imkanı sağlıyor.

Golünü at rakip takımı azalt

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr.'s Five'a 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor. - İSTANBUL

Red Bull Neymar Jr.'s Five'ta Erzurum elemesinden finale çıkan takımlar belli oldu
Red Bull Neymar Jr.'s Five'ta Erzurum elemesinden finale çıkan takımlar belli oldu

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Türkiye, Erzurum, Redbull, Neymar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Red Bull Neymar Jr.'s Five'ta Erzurum elemesinden finale çıkan takımlar belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Red Bull Neymar Jr.'s Five'ta Erzurum elemesinden finale çıkan takımlar belli oldu - Son Dakika
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