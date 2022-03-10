Red Bull Uçuş Günü'nde kayıtlar uzatıldı - Son Dakika

3 yıl aradan sonra İstanbul'a geri dönecek olan Red Bull Uçuş Günü'nde başvurular, 15 Nisan'a kadar uzatıldı.

5 Haziran Pazar günü Caddebostan sahilinde 5'inci kez düzenlenecek olan Red Bull Uçuş Günü'nde 4'er kişilik takımlar, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacak. Amatör uçuş meraklılarını bir araya getirecek 5'inci Red Bull Uçuş Günü'nde katılımcılar, uçuş aracı taslak çizimlerini 15 Nisan'a kadar redbullucusgunu.com adresine yüklemeleri gerekiyor.Red Bull Uçuş Günü'nde 3 kriterde en yüksek puanı alan takımın kaptanı, Avusturya- Salzburg'da Flying Bulls ile uçuş deneyimi kazanacak. En yüksek 2'nci puanı alan takımın kaptanı Avrupa kıtasında gerçekleşecek bir Red Bull Uçuş Günü etkinliğine seyahat hakkı elde ederken, en yüksek 3'üncü puanı alan takımın kaptanı Tandem Skydiving deneyimini yaşama şansını yakalayacak. En uzun uçuşu gerçekleştiren takımın kaptanı ise "En Uzun Uçuş Bileti" ödülünü alarak uçak bileti kazanacak.