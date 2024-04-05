Reeder Samsunspor, Çağdaş Bodrumspor karşısında ağır bir mağlubiyet aldı - Son Dakika
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Spor

Reeder Samsunspor, Çağdaş Bodrumspor karşısında ağır bir mağlubiyet aldı

Reeder Samsunspor, Çağdaş Bodrumspor karşısında ağır bir mağlubiyet aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Reeder Samsunspor, sahasında Çağdaş Bodrumspor'a 100-61 yenildi.

05.04.2024 20:03  Güncelleme: 20:05
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Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Ali Şakacı, Alper Özkök, Fatih Güler

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 7, Bora Satır 5, Arda Berk Kaya 23, Göktuğ Baş 8, Muhammed Doğan Şenli 3, Mehmet Batuğ Gür 2, Alp Atlas Dikmen, Kaan Mert Dikmen 1, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 2, Marc Andre Nedim Seylan 5, Engin Kaan Elbir, Mehmet Öngel 5

Çağdaş Bodrumspor: Norris 10, Artis 14, Can Uğur Öğüt 6, Warren 12, Fatih Cantitiz 17, Melih Kurtay 3, Berkay Genç 8, Moore 11, Ahmet Duverioğlu 10, Cavit Ege Havsa 3, Johnson 6

1. Periyot: 19-21

Devre: 29-52

3. Periyot: 51-71

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Reeder Samsunspor, sahasında Çağdaş Bodrumspor'a 100-61 yenildi.

Kaynak: AA

Samsunspor, Sigorta, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Reeder Samsunspor, Çağdaş Bodrumspor karşısında ağır bir mağlubiyet aldı - Son Dakika

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