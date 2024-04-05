Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Ali Şakacı, Alper Özkök, Fatih Güler
Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 7, Bora Satır 5, Arda Berk Kaya 23, Göktuğ Baş 8, Muhammed Doğan Şenli 3, Mehmet Batuğ Gür 2, Alp Atlas Dikmen, Kaan Mert Dikmen 1, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 2, Marc Andre Nedim Seylan 5, Engin Kaan Elbir, Mehmet Öngel 5
Çağdaş Bodrumspor: Norris 10, Artis 14, Can Uğur Öğüt 6, Warren 12, Fatih Cantitiz 17, Melih Kurtay 3, Berkay Genç 8, Moore 11, Ahmet Duverioğlu 10, Cavit Ege Havsa 3, Johnson 6
1. Periyot: 19-21
Devre: 29-52
3. Periyot: 51-71
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Reeder Samsunspor, sahasında Çağdaş Bodrumspor'a 100-61 yenildi.
Son Dakika › Spor › Reeder Samsunspor, Çağdaş Bodrumspor karşısında ağır bir mağlubiyet aldı - Son Dakika
TFF 3.Lig takımlarından Turgutluspor, Eray Gülay ile anlaşma sağlayarak yeni teknik direktörünü belirledi. Gülay, imza töreninde yaptığı konuşmada kulübe destek çağrısında bulunurken, Kulüp Başkanı Gökhan Akın da Gülay'a güveninin tam olduğunu belirtti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Gülnar ilçesinde başlayıp Mezitli ilçesinde sona erdi. İkinci etapta sporcular 154 kilometrelik bir parkuru tamamladı. Organizasyonun pandemi nedeniyle son kez 2019 yılında yapıldığı belirtildi.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen UFC'de rakibini nakavt eden Türk kökenli Avusturya vatandaşı İbrahim Aslan'ı elçilikte kabul etti. Büyükelçi Ceyhun, Aslan'ın başarısını kutlayarak hediyeler taktim etti. Aslan ise Türk bayrağını Las Vegas'ta dalgalandırmaktan duyduğu gururu dile getirdi.
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