Reeder Samsunspor, Eric Washington\'ı transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Reeder Samsunspor, ABD'li oyun kurucu Eric Washington'ı transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya ligi ekiplerinden Obradoiro forması giyen 1,82 boyundaki ve 1993 doğumlu Washington ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.