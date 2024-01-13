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Reeder Samsunspor, TOFAŞ'ı 87-86 mağlup etti - Son Dakika
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Reeder Samsunspor, TOFAŞ'ı 87-86 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Reeder Samsunspor, sahasında TOFAŞ'ı 87-86 mağlup etti. Maçın hakemleri Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil ve Tolga Akkuşoğlu oldu. Reeder Samsunspor'da en skorer oyuncu Levi 24 sayıyla oynarken, TOFAŞ'ta ise Homesley 22 sayıyla maçı tamamladı. Maçın periyot skorları ise 13-21, 47-46 ve 66-71 oldu.

Reeder Samsunspor, TOFAŞ\'ı 87-86 mağlup etti
13.01.2024 - 17:51,
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Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Tolga Akkuşoğlu

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün, Kyser 8, Bora Satır 3, Crawford 17, Levi 24, Yunus Emre Akkaya, Henry 10, Mooney 13, Göktuğ Baş 12

TOFAŞ: Özgür Cengiz 5, Prewitt 12, Homesley 22, Batın Tuna, Tolga Seçim, O'Brien 18, Maye 9, Wiley 20, Mustafa Kurtuldum

1. Periyot: 13-21

Devre: 47-46

3. Periyot: 66-71

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Reeder Samsunspor, sahasında TOFAŞ'ı 87-86 mağlup etti.

Kaynak: AA
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