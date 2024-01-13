18:29 • •
16:16 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz•
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Tolga Akkuşoğlu
Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün, Kyser 8, Bora Satır 3, Crawford 17, Levi 24, Yunus Emre Akkaya, Henry 10, Mooney 13, Göktuğ Baş 12
TOFAŞ: Özgür Cengiz 5, Prewitt 12, Homesley 22, Batın Tuna, Tolga Seçim, O'Brien 18, Maye 9, Wiley 20, Mustafa Kurtuldum
1. Periyot: 13-21
Devre: 47-46
3. Periyot: 66-71
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Reeder Samsunspor, sahasında TOFAŞ'ı 87-86 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Reeder Samsunspor, TOFAŞ'ı 87-86 mağlup etti - Son Dakika