Reis: Fenerbahçe Yorgun, Biz Avantajlıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Reis: Fenerbahçe Yorgun, Biz Avantajlıyız

Reis: Fenerbahçe Yorgun, Biz Avantajlıyız

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'nin yorgunluğunun avantaja dönüşebileceğini belirtti.

14.03.2025 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, "Fenerbahçe 120 dakika maç oynadığı için bizim adımıza bir avantaj olabilir. Fenerbahçe karşısında baskılı bir oyun sergilemek ve puan ya da puanlar almak istiyoruz. Harika bir takıma ve hocaya karşı oynayacağız" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenledi. Alman teknik adam, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Fenerbahçe müsabakasının yanı sıra transfer yasağının kaldırılması ve yabancı hakem ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Çok fazla enerji sarf ettiler"

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers'a karşı iyi bir performans sergilediğini dile getiren Thomas Reis, "Dünkü maçın tamamını izledim. Fenerbahçe 120 dakika maç oynadığı için bizim adımıza bir avantaj olabilir. Çok fazla enerji sarf ettiler. Fenerbahçe kesinlikle çok iyi bir performans sergiledi. Özellikle ikinci yarıda net fırsatları vardı. Penaltılarla kaybetmek elbette ki üzücü olmuştur. Bundan sonra şampiyonluk için maçlara daha fazla asılacakları düşüncesindeyim. Onları özgüveni olduğu gibi benim takımımın da özgüveni yerinde" diye konuştu.

"Puan ya da puanlar almak istiyoruz"

Oyuncularının Fenerbahçe karşısında özgüvenli şekilde oynamaları gerektiğini belirten Reis, "Fenerbahçe karşısında baskılı bir oyun sergilemek istiyoruz. Avrupa maçı oynadıkları için yorgun olabilirler ancak çok iyi bir takıma sahipler ve muhtemelen bizi yenmek için oynayacaklardır. Dünkü maçın sonucuna baktığımızda Türk futbolu adına yazık oldu diyebilirim. Avrupa'da kalan herhangi bir Türk takımı yok. Sonuç Türk futbolu adına üzücü oldu. Bizim bu karşılaşmada daha özgüvenli ve zevk alarak oynamamız gerekiyor. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray'la birlikte en iyi 2 takımdan bir tanesi. Harika bir takıma ve hocaya karşı oynayacağız. 2 takım arasında ciddi bir savaş var. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında çok ciddi bir rekabet var. Trabzonspor ve Samsunspor arasında olduğu gibi. Almanya'da da böyle çekişmeler olabiliyor. Her şeyden önemli bir şey varsa o da Avrupa kupasında alınan sonuçlardır. Türk futboluna hizmet ediyoruz. Daha fazla takımın Avrupa gidebilmesi için alınan her puan kıymeti çok büyüktür" cümlelerine yer verdi.

Transfer yasağı

Thomas Reis, Samsunspor'un 1 Temmuz'da kaldırılacak transfer yasağı ile ilgili ise, "Şu an daha oynamamız gerek 10 karşılaşma var. Pazar günü oynayacağımız çok zor karşılaşma da var. Gelecekle alakalı bazı planlar yapıyoruz ama şimdiki odak noktam takımımın göstermiş olduğu performans ve ligin sonuna kadar oynayacağımız maçlardır. Ligde 3. sıradayız ve bu pozisyonu devam ettirmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Beşiktaş ile 3. ve 4.'lük pozisyonları için savaş vermekteyiz. Burada her pozisyonda oynayan oyuncularımız varken gelecekle alakalı hangi pozisyonlara transferler yapacağız gibi konuları konuşmak adaletli ve hoş olmaz. Sonuçta onlar bu sezon inanılmaz bir performans gösteriyorlar. Takım olarak inanılmaz bir sezon geçiriyoruz. Kadromuz çok dar ve kadromuzda olan her oyuncuya ihtiyacım olacak. Tabii sezon başından beri herkesin bildiği bir şey varsa o da bizim transfer yasağımız. Herkes çok iyi performans göstersin ki kadroya girebilsin" ifadelerini kullandı.

"Dün akşam Fenerbahçe'nin penaltısı verilmeliydi"

Hakemlerin kendilerini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin dün akşam Rangers karşısında penaltı beklediği pozisyona da değindi. Reis, "Maçta görev alacak hakemin hakkındaki dileğim iyi maç yönetmesidir. Biz 2-3 maçta kötü hakem performanslı ile karşı karşıya kalmıştık. Bir maçı elbette kaybedebilirsiniz ama bu kaybetmenin sebebinin hakem hatası yüzünden olmasını istemem. Hakemlerin kendilerini geliştirmeleri, öğrenmeleri lazım. Büyük takımlar yabancı hakem talebinde bulunabiliyorlar. Biz Anadolu takımları böyle bir talepte bulunsak bile kabul görmeyebiliyor. Dün Fenerbahçe'nin penaltı beklediği bir pozisyon vardı. Bence penaltı verilmeliydi. Sonuçta o karşılaşma da yabancı hakem vardı. Var'da çağırmadı. Bu tür şeyler futbolda olabiliyor. Umarım bu tür hatalar Pazar günü meydana gelmez" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Samsunspor, Fenerbahçe, Politika, Futbol, samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Reis: Fenerbahçe Yorgun, Biz Avantajlıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki Eslem’in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı’na soruşturma başlatıldı 12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı
53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı 53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı
Penaltı kaçıran Fred’le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Erkek yolcu ’Şeytan bizi takip ediyor’ diyerek uçakta dehşet saçtı Erkek yolcu 'Şeytan bizi takip ediyor' diyerek uçakta dehşet saçtı
“Erzak yardımı alacağım“ zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı "Erzak yardımı alacağım" zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı
Antalya’da boş arazide kadın cesedi bulundu Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu
Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı
Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti
Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’a fena salladı Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'a fena salladı
Türkiye ’yaş’lanıyor 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı Türkiye 'yaş'lanıyor! 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı
Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
MİT tek tek tespit etti Casuslar kıskıvrak yakalandı MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız
Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı

16:25 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nden çuval çuval para kazandı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuval çuval para kazandı
15:13 12 yaşındaki Eslem’in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı’na soruşturma başlatıldı 12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı
22:58 Şevval İlayda Tarhan’dan tarihi başarı Şevval İlayda Tarhan'dan tarihi başarı
22:51 Bursa’da yangın 50 dönümlük alan kül oldu Bursa'da yangın! 50 dönümlük alan kül oldu
22:45 Gerçekleşirse turu getirir Mourinho, Talisca tercihinin sebebini anlattı Gerçekleşirse turu getirir! Mourinho, Talisca tercihinin sebebini anlattı
22:24 Trump, “Grönland’ın ilhakı gerçekleşecek“ dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi Trump, "Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek" dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi
22:22 Fenerbahçe’de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık Fenerbahçe'de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık
22:00 İngiltere barış için Ukrayna’ya asker konuşlandıracak İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak
21:52 Çorum’daki gıda fabrikasında yangın: 7 kişi dumandan etkilendi Çorum'daki gıda fabrikasında yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
21:45 İsveç’te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı İsveç'te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 16:31:11. #7.12#
SON DAKİKA: Reis: Fenerbahçe Yorgun, Biz Avantajlıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.