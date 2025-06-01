Reis: Samsunspor'un Parçası Olmaktan Mutluyum

- Reis: "Böyle bir takımın parçası olduğum için mutluyum"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Samsunspor gibi bir takımın parçası olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Samsunspor, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sezonu üçüncü sırada tamamladı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Reis, "Kendimi çok yorgun hissediyorum. Tam bir final oldu. Çok fazla inandık. Takım olarak inandık. Oyuncularım da son dakikaya kadar kazanabileceklerine inandılar. Sonuç olarak da mutluluğa vardık. Böyle bir takımın parçası olduğum için de mutluyum" dedi.