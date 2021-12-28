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Rekorlar Emre Sakçı'dan sorulur - Son Dakika

Rekorlar Emre Sakçı'dan sorulur

28.12.2021 10:46
Rekorlar Emre Sakçı'dan sorulur

Türkiye'ye yüzmede son yıllardaki başarılarıyla tarihi ilkleri yaşatan İzmirli sporcu Emre Sakçı, Türkiye Şehitkamil Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada dünya rekoru kırıp tarihe geçerken, rekorlara abone oldu.

Türkiye'ye yüzmede son yıllardaki başarılarıyla tarihi ilkleri yaşatan İzmirli sporcu Emre Sakçı, Türkiye Şehitkamil Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada dünya rekoru kırıp tarihe geçerken, rekorlara abone oldu. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 2019 ve 2021'de 50 metre kurbağalamada üst üste iki kez gümüş madalya kazanarak bir ilki başaran 24 yaşındaki sporcu, Gaziantep'teki organizasyonda büyüklerde dünya rekoru kıran ilk sporcumuz olmayı da başardı.

Kariyerinde daha önce  2015 yılında Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama seçmelerinde 26.67'lik derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak yüzmede erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu unvanını alan Emre, geçen yıl Macaristan'da katıldığı Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 ve 100 metre kurbağalama kısa kulvarda 2 Avrupa rekoru birden kırdı. Geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda su altı kamerasına takılıp dolphin vuruşu gerekçesiyle diskalifiye edilerek madalyayı kaçıran Emre, rekora vatanında ulaştı.

TARİHTE İLK

Rusya'nın Kazan kentinde geçen kasım ayında düzenlenen 50 metre kurbağalama finalinde kendisini geçerek şampiyon olan Belaruslu Ilya Shymanovich'in 25.25'lik rekorunu tarihe gömen Emre Sakçı, Gaziantep'te 24.95'lik dünya rekoru derecesiyle bu branşta tarihte 25 saniyenin altına inen ilk sporcu olmanın gururunu yaşadı. Yüzmede büyüklerde dünya rekoru kıran ilk sporcumuz olan, birçok Türkiye rekorunu elinde bulunduran Emre, Rusya'daki son Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama yarı finalinde de 25.38'le şampiyona rekoru kırmış, ardından rekoru Shymanovich tarafından finalde geçilmişti.


Rekorlar Emre Sakçı'dan sorulur
Rekorlar Emre Sakçı'dan sorulur
Rekorlar Emre Sakçı'dan sorulur
Rekorlar Emre Sakçı'dan sorulur
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Emre Sakçı, Şehitkamil, Türkiye, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rekorlar Emre Sakçı'dan sorulur - Son Dakika Spor


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