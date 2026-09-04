Rektör Hacımüftüoğlu, Konyaspor maçı öncesi Erzurumspor FK\'ya başarı diledi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Süper Lig'de mücadele eden Erzurum spor FK'nın tesislerini ziyaret ederek Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Teknik Direktör Serkan Özbalta, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Erzurumspor FK'nın Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen ziyarette Rektör Hacımüftüoğlu, futbolcularla sohbet ederek takıma başarı dileklerini iletti.

"Erzurumspor büyük bir gurur ve heyecan kaynağıdır"

Erzurum'un yüksek irtifasının profesyonel spor açısından önemli avantajlar sunduğunu belirten Hacımüftüoğlu, kentin sahip olduğu sportif potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Erzurumspor'un Süper Lig'de mücadele etmesinin şehir adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu kaydeden Hacımüftüoğlu, takımın teknik heyetine ve futbolcularına güvendiklerini söyledi.

Hacımüftüoğlu, "Erzurum, sahip olduğu yüksek irtifasının sporcular için önemli avantajlar sunan şehirlerimizin başında geliyor. Bu özelliklerin doğru değerlendirilmesi hem sportif performans hem de başarı açısından önemli kazanımlar sağlayacaktır. Erzurumspor'un Süper Lig'de mücadele ediyor olması, şehrimiz adına büyük bir gurur ve heyecan kaynağıdır. Takımımızın sahip olduğu potansiyele, teknik heyetimizin bilgi ve birikimine ve futbolcularımızın mücadele azmine güveniyoruz. Erzurumspor'un, şehrimizin güçlü desteğini arkasına alarak Süper Lig'de başarılı sonuçlara imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Yarın saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk edecek Erzurumspor FK'ya başarı dileklerini ileten Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi olarak Erzurum'un sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sağlayan çalışmaların yanında olduklarını belirtti.

Kulüp Başkanı Ahmet Dal'ın da eşlik ettiği ziyaret, Rektör Hacımüftüoğlu'nun teknik heyet ve futbolculara Konyaspor karşılaşması öncesinde başarı dileklerini iletmesinin ardından sona erdi.