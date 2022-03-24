Remy ve Gökhan İnler'in kebap keyfi - Son Dakika
Üye Girişi

Remy ve Gökhan İnler'in kebap keyfi

24.03.2022 17:33
Remy ve Gökhan İnler'in kebap keyfi

Adana Demirspor'un Fransız oyuncusu Loic Remy, takım arkadaşı Gökhan İnler ile birlikte kente özgü boru kebabı yiyerek, Türk tatlılarının da tadına baktı.

Adana Demirspor'un Fransız oyuncusu Loic Remy, takım arkadaşı Gökhan İnler ile birlikte kente özgü boru kebabı yiyerek, Türk tatlılarının da tadına baktı.

Spor Toto Süper Lig'de 48 puanla 5. basamakta yer alan Adana Demirspor'un oyuncuları Remy ve Gökhan İnler, kentte uzun yıllardır kebapçılık Yaşar Aydın'ın kebapçısına gitti.

Remy, takım arkadaşı Gökhan İnler ile birlikte gittiği kebapçıda, kaburga etinin 'zırh' diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından şiş yerine kare şeklindeki boruda pişirilmesiyle hazırlanan 'boru kebabı' lezzetini tattı.

Kebap çeşitlerini tadan Remy ve İnler, daha sonra Türk tatlılarını denedi.

Sosyal medyada paylaşılan bu anlar çok sayıda beğeni ve yorum aldı. - ADANA

Remy ve Gökhan İnler'in kebap keyfi
Remy ve Gökhan İnler'in kebap keyfi

YORUMLAR
500
ASKON Genel Başkanı Aydın: 'Artırılmış gerçeklik pazarına kayıtsız kalamayız' ASKON Genel Başkanı Aydın: 'Artırılmış gerçeklik pazarına kayıtsız kalamayız' Deneyimli voleybolcu Ergül Eroğlu'dan Türk liglerine övgü Açıklaması Deneyimli voleybolcu Ergül Eroğlu'dan Türk liglerine övgü Açıklaması

Adana Demirspor, Gökhan İnler, Aydın, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Remy ve Gökhan İnler'in kebap keyfi - Son Dakika


Son Dakika
17:34 ABD'den Rusya yönelik yeni yaptırımlar geldi! 400'den fazla Rus elit listede yer aldı
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:23 15 yaşındaki kızı silahla kaçırmaya çalıştılar! Serbest kalan 2 kişi itiraz sonrası tutuklandı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:08 Dünya yavaş yavaş normalleşiyor! Polonya'da uygulanan bütün koronavirüs kısıtlamaları kalktı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
16:54 Fenerbahçe'de ortalık birbirine girdi! Adaylığını duyuran Uğur Dündar'a sert suçlama
16:39 Boris Johnson'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki hareketleri görüşmeye damga vurdu!
16:28 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 17:39:17. #1.12#
SON DAKİKA: Remy ve Gökhan İnler'in kebap keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement