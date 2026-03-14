Renato Nhaga: 'Adım adım gelişiyorum'

14.03.2026 23:39
Galatasaray'ın genç yeteneği Renato Nhaga, ilk golünü atmanın mutluluğunu ve gelişim hedeflerini aktardı.

Galatasaray'ın 18 yaşındaki Gine-Bissaulu futbolcusu Renato Nhaga, adım adım kendini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılıların üçüncü golünü kaydeden genç futbolcu Renato Nhaga, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde ilk attığı golünü attığını belirten ve galibiyete katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyleyen Nhaga, "Ligde ilk golümü atıp galibiyete katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Takıma yardımcı olduğum için de çok mutluyum" diye konuştu.

"Çalışmaya devam edeceğim"

Taraftar desteğinin motivasyonunu artırdığını aktaran Gine-Bissaulu futbolcu, "Desteklerini hissediyorum. Onlar sayesinde çok daha motive oluyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

"Golün üzerine dans ettik beraber"

Attığı gol sonrası Lemina ile yaptığı dansın daha önceden konuşulan bir konu olduğunu belirten Nhaga, "Daha önceden konuşmuştuk bunu. Çok sevdiğim bir oyuncunun dansını ona göstermiştim. O da gol attığın bir gün dans ederiz demişti. Bugüne kısmetmiş. Golün üzerine dans ettik beraber" ifadelerini kullandı.

"Kendimi evimde gibi hissediyorum"

Galatasaray'a gelmeden önce kulübün büyüklüğünü bildiğini vurgulayan Nhaga, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyordum. Ama şuna çok şaşırdım; gerçekten bir aile hissi var. İçeride çok güzel bir ortam oluşturmuşlar. Bunu hiç beklemiyordum gerçekten. Geldiğimden beri bu ailenin bir parçası ve kendimi evimde gibi hissediyorum."

"Adım adım kendimi geliştirmeye devam ediyorum"

Takım arkadaşlarının deneyiminden faydalandığını ifade eden 18 yaşındaki oyuncu, "Dünya çapında çok örnek alabileceğim biri var mı bilmiyorum. Burada çok iyi takım arkadaşlarım var. Onlar da çok deneyimli oyuncular. Onlardan çok şey öğreniyorum, dinlemeyi de seviyorum. İlkay Gündoğan da çok şey öğreniyorum. Adım adım kendimi geliştirmeye devam ediyorum" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da kendisini iyi hissettiğini de sözlerine ekleyen Nhaga, İngilizcesini geliştirmeye devam ettiğini ve çevresindeki insanlarla iyi iletişim kurduğunu ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

