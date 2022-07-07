Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu - Son Dakika
Üye Girişi

Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu

07.07.2022 23:36

Fenerbahçe'de başarılı performansıyla dikkat çeken Kim Min-Jae için Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio iletişime geçti. Genesio yaptığı açıklamada, "Kim Min Jae'de umarım her şey olumlu ilerler. Temkinli olmak istiyorum. Tam aradığımız oyuncu ve kendisini de tanıyorum." dedi.

Fenerbahçe'de geçen sezon ortaya koyduğu futbolla Avrupa kulüplerinin radarına giren Kim Min-Jae'ye Fransız ekibi Rennes'in ilgisi sürüyor.

"TEMKİNLİ OLMAK İSTİYORUM"

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, "Kim Min Jae'de umarım her şey olumlu ilerler. Temkinli olmak istiyorum. Tam aradığımız oyuncu ve kendisini de tanıyorum. Çok hırslı, uluslararası seviyede bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TAKSİTLİ ÖDEME TALEBİNİ REDDETTİ

Geçtiğimiz günlerde Fransız basını Rennes'in Kim Min-Jae'nin serbest kalma bedeli olan 18 milyon euroyu ödemeyi kabul ettiğini öne sürmüştü. Ancak Fransız ekibinin bu ücreti taksitle ödemek istemesi nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifi reddettiği ifade edilmişti.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'den Galatasaray' a çağrı: Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun! Fenerbahçe'den Galatasaray' a çağrı: Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun! Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi? Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi?

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu - Son Dakika


Son Dakika
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
22:30 Marcao, Sevilla ile sözleşme imzaladı! Sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis ödenecek
22:21 Genç sadece bir tek soru sordu, amcanın cevabı gülme krizi neden oldu
21:46 Şikayetini geri çekmediği için kadını ve avukatı öldüren adam tutuklandı
21:41 Fenerbahçe'den Galatasaray' a çağrı: Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!
21:15 ODTÜ Rektörlüğü, bu yılki mezuniyet törenlerini 'güvenlik' gerekçesiyle iptal etti
21:11 LGBT'ye verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Gueye, Galatasaray'a geliyor
21:02 Hong Kong'da evli çift, otel havuzunda kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 23:46:39. #1.11#
SON DAKİKA: Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement