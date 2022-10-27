Fenerbahçe, Rennes'in ayarlarını fena bozdu! Her röportaj veren kendisini aptal ilan ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Rennes'in ayarlarını fena bozdu! Her röportaj veren kendisini aptal ilan ediyor

27.10.2022 23:43

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Rennesli futbolcu Bourigeaud, "3-0 üstünlüğü koruyamadık, aptalız!" sözlerini değerlendiren Genesio, "Teknik direktör benim, kararları ben alıyorum. Bir aptal varsa, öncelikle o benim." dedi.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçmelerine rağmen üstünlüğü koruyamayan Rennes cephesinde teknik direktör Bruno Genesio, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"BİR APTAL VARSA, O BENİM"

Rennesli futbolcu Benjamin Bourigeaud'in "Çok yanlış, çok yanlış! 3-0 üstünlüğü koruyamadık, aptalız!" sözlerini değerlendiren Genesio, "Teknik direktör benim, kararları ben alıyorum. Bir aptal varsa, öncelikle o benim." ifadelerini kullandı.

Genesio'nun açıklamalarının devamı şöyle:

"KÜÇÜK AYRINTILAR YÜZÜNDEN KAYBETTİK"

"Taktik sebebiyle değil, Fenerbahçe'deki sistem ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle bu oldu. Çok küçük ayrıntılar bazen çok önem kazanabiliyor. Kazanabilirdik ama çok küçük ayrıntılar yüzünden kaybettiğimizi düşünüyorum.

"SON MAÇI BEKLEYECEĞİZ"

Daha kararlı olabilirdik. Grup liderliğini şimdiden tahmin etmek zor. Çok güç, son maçı bekleyeceğiz. Son maçlarda her şey mümkün olacaktır."

YORUMLAR
500
Rennes maçının kahramanı Emre Mor takım arkadaşına ayrı parantez açtı: Hakkını vermek gerekiyor Rennes maçının kahramanı Emre Mor takım arkadaşına ayrı parantez açtı: Hakkını vermek gerekiyor Rennes'in yıldızı Fenerbahçe'nin tarihi geri dönüşü sonrası çok sinirlendi: Aptalız, bunu yapmaya hakkımız yok Rennes'in yıldızı Fenerbahçe'nin tarihi geri dönüşü sonrası çok sinirlendi: Aptalız, bunu yapmaya hakkımız yok

Fenerbahçe, Rennes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Rennes'in ayarlarını fena bozdu! Her röportaj veren kendisini aptal ilan ediyor - Son Dakika


Son Dakika
23:55 Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu
23:53 Bu görselde bakanlar kedi görüyorsa beyninin sağ lobunu, geyik görüyorlarsa sol lobunu kullanıyor
23:37 Fenerbahçe, Rennes'in ayarlarını fena bozdu! Her röportaj veren kendisini aptal ilan ediyor
23:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahseden Vladimir Putin: Onun en önemli özelliği tutarlı ve güvenilir bir ortak olması
23:00 Önemli maçın ardından Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarını sert uyardı: Bunu bir daha yapmayın
22:42 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan mahkeme heyetine sert ifadeler kullanan CHP'lilere tepki: Bu haddini bilmezliktir
22:41 Rennes maçının kahramanı Emre Mor takım arkadaşına ayrı parantez açtı: Hakkını vermek gerekiyor
22:36 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saatleri değişti! Ek duraklar geliyor
22:35 Oyuncu Necati Şaşmaz fenalaşarak kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı
22:23 Rennes'in yıldızı Fenerbahçe'nin tarihi geri dönüşü sonrası çok sinirlendi: Aptalız, bunu yapmaya hakkımız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2022 00:13:30. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Rennes'in ayarlarını fena bozdu! Her röportaj veren kendisini aptal ilan ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement