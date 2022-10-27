Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçmelerine rağmen üstünlüğü koruyamayan Rennes cephesinde teknik direktör Bruno Genesio, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Rennesli futbolcu Benjamin Bourigeaud'in "Çok yanlış, çok yanlış! 3-0 üstünlüğü koruyamadık, aptalız!" sözlerini değerlendiren Genesio, "Teknik direktör benim, kararları ben alıyorum. Bir aptal varsa, öncelikle o benim." ifadelerini kullandı.
Genesio'nun açıklamalarının devamı şöyle:
"Taktik sebebiyle değil, Fenerbahçe'deki sistem ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle bu oldu. Çok küçük ayrıntılar bazen çok önem kazanabiliyor. Kazanabilirdik ama çok küçük ayrıntılar yüzünden kaybettiğimizi düşünüyorum.
Daha kararlı olabilirdik. Grup liderliğini şimdiden tahmin etmek zor. Çok güç, son maçı bekleyeceğiz. Son maçlarda her şey mümkün olacaktır."
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Rennes'in ayarlarını fena bozdu! Her röportaj veren kendisini aptal ilan ediyor - Son Dakika