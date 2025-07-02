Resmen açıklandı! İsmail Kartal, Türkiye\'ye döndü

Teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis ile yollarını ayırdı.
Kartal, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını belirtti.
Deneyimli teknik adam, ocak ayında İran ekibinin başına geçmişti. Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde İran Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 60 puan ve averajla 3. sırada tamamlamıştı.
TÜRKİYE'DEN TAKIMLARLA ANILIYOR
İsmail Kartal'ın ismi Süper Lig ve TFF 1. Lig'den bazı takımlarla anılıyor. Tecrübeli hocanın geleceği merak konusu.
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