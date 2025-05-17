Resmen açıklandı! Lincoln Henrique, Fenerbahçe\'ye dönüyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, yeni sezon kadro planlamasına dair resmi internet sitesinden bir açıklamada bulundu.

LINCOLN HENRIQUE FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR

Hull City, devre arasında Fenerbahçe'den kiraladığı Lincoln Henrique'nin 30 Haziran'da kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri döneceğini duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hull City, bu yaz kulüpten ayrılan tüm oyunculara kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çaba için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSI

İngiliz ekibine katıldıktan sonra burada 11 maça çıkan 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, takımına 1 asistlik katkı sağladı. Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

EMRE DEMİR DE GERİ DÖNMÜŞTÜ

Fenerbahçe'de daha önce 1. Lig ekibi Sakaryaspor'a kiralık olarak gönderilen hücum oyuncusu Emre Demir de geri dönmüştü.