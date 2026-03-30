Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Beko\'da beklenmedik ayrılık

Ligde ve EuroLeague'de üst üste mağlubiyetler alan Fenerbahçe Beko'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'in devlerinden Fenerbahçe Beko, dört sezondur sarı-lacivertli formayı terleten tecrübeli guard Scottie Wilbekin ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, oyuncuya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür edilirken, kariyerinin geri kalanı için başarı dileklerinde bulunuldu.
2022 yazında büyük beklentilerle transfer edilen Wilbekin, Fenerbahçe formasıyla birçok kritik maçta sorumluluk alarak taraftarın sevgisini kazanmışt ancak geçtiğimiz sezonun başındaki EuroLeague'in açılış haftasında yaşadığı talihsiz ön çapraz bağ sakatlığı, yıldız oyuncunun uzun süre parkelerden uzak kalmasına neden olmuştu. Milli oyuncu, bu sakatlığının ardından tam anlamıyla sahalara geri dönememişti.
