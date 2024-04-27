Rey Manaj, Konyaspor maçında attığı golle gol sayısını 22'ye çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rey Manaj, Konyaspor maçında attığı golle gol sayısını 22'ye çıkardı

Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, Konyaspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 22'ye yükseltti. Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Sivasspor'da Manaj'ın 86. dakikada attığı golle takımın tek golü geldi. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22 gol kaydetmiş oldu.

27.04.2024 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, Konyaspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 22'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Konyaspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü Rey Manaj'dan geldi. Maçın 86. dakikasında topla buluşan Manaj, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Arnavut oyuncu, golün ardından büyük sevinç yaşadı.

27 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 22'ye çıkardı. Manaj 22 golün 4'ünü Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Konyaspor, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rey Manaj, Konyaspor maçında attığı golle gol sayısını 22'ye çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:58 Canlı anlatım Dev derbide ilk düdük çaldı Canlı anlatım! Dev derbide ilk düdük çaldı
17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim ikinci tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
14:27 Esnafa KDV denetimi Ekipler tek tek inceledi Esnafa KDV denetimi! Ekipler tek tek inceledi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
18:10 İsrail basını haddini aştı Ergin Ataman’a ağır hakaret İsrail basını haddini aştı! Ergin Ataman'a ağır hakaret
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:55 Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
14:41 Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 19:11:09. #1.12#
SON DAKİKA: Rey Manaj, Konyaspor maçında attığı golle gol sayısını 22'ye çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement