Futbolcular ile inekler aynı karede! Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki Rezerv Lig mücadelesinden hemen önce görüntülendi

Galatasaray, Rezerv Lig mücadelesinde Ümraniyespor'u 9-0 yendi. Karşılaşma öncesinde futbolcuların sahaya çıktığı esnada ise ilginç bir görüntü objektiflere yansıdı.

FUTBOLCULAR VE İNEKLER AYNI KADRAJA GİRDİ

Ümraniye Tesisleri'nin inşaat halinde olması sebebiyle futbolcuların geçici soyunma odasından sahaya geldiği sırada otlayan ineklerle aynı kadraja girmesi büyük ilgi çekti. Futbolseverleri oldukça şaşırtan görüntü, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Fotoğrafın sahibi Oguz Yörük ise objektifine takılan o görüntüyü, "Ümraniyespor Galatasaray rezerv maçından yurdum manzaraları" ifadelerini kullanarak paylaştı.