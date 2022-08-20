Futbolcular ile inekler aynı karede! Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki Rezerv Lig mücadelesinden hemen önce görüntülendi - Son Dakika
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Futbolcular ile inekler aynı karede! Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki Rezerv Lig mücadelesinden hemen önce görüntülendi

20.08.2022 22:25
Futbolcular ile inekler aynı karede! Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki Rezerv Lig mücadelesinden hemen önce görüntülendi

Ümraniyespor ile Galatasaray arasında oynanan Rezerv Lig mücadelesinden hemen önce ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın oynandığı Ümraniye Tesisleri'nde maç öncesi ineklerin otladığı gözlendi. Sosyal medyada yayılan görüntü şaşkınlığa neden olurken Galatasaray, karşılaşmayı 9-0 kazandı.

Galatasaray, Rezerv Lig mücadelesinde Ümraniyespor'u 9-0 yendi. Karşılaşma öncesinde futbolcuların sahaya çıktığı esnada ise ilginç bir görüntü objektiflere yansıdı.

FUTBOLCULAR VE İNEKLER AYNI KADRAJA GİRDİ

Ümraniye Tesisleri'nin inşaat halinde olması sebebiyle futbolcuların geçici soyunma odasından sahaya geldiği sırada otlayan ineklerle aynı kadraja girmesi büyük ilgi çekti. Futbolseverleri oldukça şaşırtan görüntü, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Fotoğrafın sahibi Oguz Yörük ise objektifine takılan o görüntüyü, "Ümraniyespor Galatasaray rezerv maçından yurdum manzaraları" ifadelerini kullanarak paylaştı.

İnekleri görenler gözlerine inanamadı! Ümraniyespor-Galatasaray maçı öncesi olay görüntü
Fotoğraf: Oguz Yörük
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Son Dakika Spor Futbolcular ile inekler aynı karede! Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki Rezerv Lig mücadelesinden hemen önce görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolcular ile inekler aynı karede! Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki Rezerv Lig mücadelesinden hemen önce görüntülendi - Son Dakika
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