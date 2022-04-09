Rıdvan Dilmen'den Batshuayi'ye övgü dolu sözler: Bizim ligimize fazla - Son Dakika

Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında ilk yarısını 3-1 önde kapadığı mücadeleyi Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında değerlendirdi. Ünlü yorumcu, ilk 45 dakikada 2 gol atan Batshuayi'den övgüyle bahsetti.

"HER OYUN SİSTEMİNDE İYİ BİR SANTRFOR"

Rıdvan Dilmen "Batshuayi'ye iki gol atmasaydı da iyi oyuncu diyebiliriz. Burak Yılmaz'a benzetiyorum iştahını. Benim oyun görüşüm Batsuhayi'nin bizim ligimize fazla olduğudur. Her oyun sisteminde iyi bir santrfor. İkili sistemde daha faydalı olabilir. Savunma arkasına atılan toplarda Beşiktaş'ın gelecek sezon sisteminde önemli bir ayrıntı verdi." dedi.