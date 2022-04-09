Rıdvan Dilmen'den Batshuayi'ye övgü dolu sözler: Bizim ligimize fazla - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen'den Batshuayi'ye övgü dolu sözler: Bizim ligimize fazla

09.04.2022 21:58
Rıdvan Dilmen'den Batshuayi'ye övgü dolu sözler: Bizim ligimize fazla

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, 2 gol atan Batshuayi için "Burak Yılmaz'a benzetiyorum iştahını. Benim oyun görüşüm Batsuhayi'nin bizim ligimize fazla olduğudur." dedi.

Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında ilk yarısını 3-1 önde kapadığı mücadeleyi Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında değerlendirdi. Ünlü yorumcu, ilk 45 dakikada 2 gol atan Batshuayi'den övgüyle bahsetti.

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"HER OYUN SİSTEMİNDE İYİ BİR SANTRFOR"

Rıdvan Dilmen "Batshuayi'ye iki gol atmasaydı da iyi oyuncu diyebiliriz. Burak Yılmaz'a benzetiyorum iştahını. Benim oyun görüşüm Batsuhayi'nin bizim ligimize fazla olduğudur. Her oyun sisteminde iyi bir santrfor. İkili sistemde daha faydalı olabilir. Savunma arkasına atılan toplarda Beşiktaş'ın gelecek sezon sisteminde önemli bir ayrıntı verdi." dedi.

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