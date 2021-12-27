Rıdvan Dilmen'den gündem olacak yorum: Hakeme küfrettiler ama karar doğruydu

Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında Konyaspor- Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısında çarpıcı yorumlarda bulundu. Dilmen, Konyaspor taraftarının tepki gösterdiği Mete Kalkavan'ın çıkardığı kartta haklı olduğunu ifade etti.

"KOLAY MAÇ DEĞİL"

Dilmen, "Siyahlı oyuncularla beyazlı oyuncular çok yakın birbirine temaslı bir oyun var. Hakem içinde kolay bir maç değil. Konyaspor önce bir sonra üç Beşiktaş önce üç sonra bir puan istiyor. M'Poku'nun sarı kartından sonra Konya seyircisi, Mete Kalkavan'a küfretti ama doğru karttı" ifadelerini kullandı.