Rıdvan Dilmen'den istifa çağrılarını alevlendirecek Pereira sözleri: Fenerbahçe'yi sevmiyor

Fenerbahçe'nin Göztepe'yle 1-1 berabere kaldığı maçı Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında değerlendirdi. Teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki gösteren ünlü yorumcu, Portekizli hocanın sarı-lacivertli takımda hocalık yapamayacağını savundu.

"FENERBAHÇE'DEN NEFRET EDEN BİR ADAM OLSA İRFAN'I ÇIKARIR"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Bugün Fenerbahçe'yi hiç sevmeyen, Fenerbahçe'den nefret eden bir adam olsa İrfan'ı çıkarır. Ya da rakibin hocası böyle bir şey yapabilir. İrfan Can'ı çıkartan biri Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapamaz" dedi.