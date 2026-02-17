Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu - Son Dakika
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası \'\'1905\'ten beri böylesi yok\'\' diyerek duyurdu
17.02.2026 23:36
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yendiği maçı yorumladı. Galatasaray'ın kadro zenginliğine değinen Dilmen, ''Galatasaray'ın maçı bitiren 11'ine bak. Sane, İcardi, Osimhen, Boey hepsi sahada. Bırak 3.5 yıllık Okan Buruk dönemini; 1905'ten beri Galatasaray'da bu kadar dolu bir kadro yok. Hiç böyle bir kadro görmedik.'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi Sports Digitale YouTube ekranlarında yorumladı.

''JUVENTUS'U ÇARESİZ BIRAKTI''

Galatasaray'ın etkili oyununa değinen Rıdvan Dilmen, ''11'e 10 kaldı ondan kazandı gibi bir şeye hiç gerek yok. Galatasaray, Juventus'u çaresiz bıraktı. Tam 4 gol attı ikinci yarıda. 17 Şubat 2026 özel bir gün olacak Galatasaray ve Türk futbolu için. 11'e 11 iken de Galatasaray topu çok çabuk kazandı.'' dedi.

''1905'TEN BERİ BÖYLE BİR DOLU KADRO YOK''

Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımın kadro zenginliğine vurgu yaparak, ''Galatasaray'ın maçı bitiren 11'ine bak. Sane, İcardi, Osimhen, Boey hepsi sahada. Bırak 3.5 yıllık Okan Buruk dönemini; 1905'ten beri Galatasaray'da bu kadar dolu bir kadro yok. Hiç böyle bir kadro görmedik. Bana göre Fenerbahçe'nin ligde kadro genişliği vardı. Galatasaray da transferde derinleştirdi. Boey, Lang takıma katıldı. Muhteşem bir 18 kişilik kadro oluştu.'' ifadelerini kullandı.

''BUGÜN RESİTAL YAPTI''

Teknik direktör Okan Buruk'a hakkını veren Dilmen, ''Okan hoca bugün adeta resital yaptı. Okan hoca bu işi Torino'ya bırakmayacağım, burada bitireceğim diyerek işi yaptı. 1-0 öne geçmişken, ilk yarı soyunma odasına 2-1 geride gidiyorsunuz. Buna rağmen ikinci yarıda antrenörlük resitali vardı. Önde baskının Osimhen'le meyvesini almışsınız, ikinci devre ben size güveniyorum, atarız mesajını vermiş takıma.'' sözlerini sarf etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Zeki1212 Zeki1212:
    Bir fenerbahçeli olarak Ülkem adına Galatasaray’ı tebrik ederim 47 2 Yanıtla
    mustafa yalçınkaya mustafa yalçınkaya:
    sizin tebriklerinize ihtiyacımız yok 4 38
    Yusuf Çakmak Yusuf Çakmak:
    Mustafa sg 5 0
    7752925Pgadj 7752925Pgadj:
    Adam. 3 0
  • Serkan Yakupoğlu Serkan Yakupoğlu:
    Mustafa’ya rağmen,,,, tebrikler Galatasaray ???????????????? 9 0 Yanıtla
