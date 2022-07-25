Rıdvan Yılmaz, Rangers'a transfer oldu - Son Dakika
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Rıdvan Yılmaz, Rangers'a transfer oldu

25.07.2022 19:26
Rıdvan Yılmaz, Rangers'a transfer oldu

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferi için İskoçya ekibi Glasgow Rangers ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferi için İskoçya ekibi Glasgow Rangers ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.000.000 Avro garanti bedel, 2.250.000 Avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'sinin şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır."

İskoç ekibi ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Rangers'a hoş geldin Rıdvan Yılmaz" mesajıyla transferi taraftarlarına duyurdu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Yılmaz, Rangers'a transfer oldu - Son Dakika

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