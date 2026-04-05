Ritmik Cimnastik Sofya Kupası'nda Başarı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ritmik Cimnastik Sofya Kupası'nda Başarı

05.04.2026 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli sporcular, Sofya Kupası'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Ritmik Cimnastik Sofya Kupası'nda mücadele eden milli sporcular, gençler kategorisinde 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre milli sporculardan Selen Camcı, Bulgaristan'daki organizasyonda labut aletinde 24.750 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Alya Arslan ise top aletinde elde ettiği 22.500 puanla bronz madalya aldı.

Ada Kaplan ve Selen Camcı'dan oluşan genç milli takımı da 93.400 puanla üçüncülüğü elde etti.

Öte yandan Ada Kaplan, çember aletinde 23.550 ve kurdele aletinde 22.650 puan alarak iki alette de finalleri 5. sırada tamamladı.

Kaynak: AA

Gümüş, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:10:06. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.