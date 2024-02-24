River Plate-Boca Juniors Derbisi Yarın Oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

River Plate-Boca Juniors Derbisi Yarın Oynanacak

River Plate-Boca Juniors Derbisi Yarın Oynanacak

Arjantin Premier Lig'in 1. Aşaması 7. haftasında River Plate ile Boca Juniors arasında oynanacak olan derbi maçı heyecanla bekleniyor. River Plate, geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan toplarken, Boca Juniors ise 6 haftada 9 puan aldı. Karşılaşma, Monumental Stadyumu'nda yaklaşık 85 bin seyirci önünde oynanacak. Tansiyonun yüksek olması beklenen maç, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.

24.02.2024 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en ateşli futbol rekabeti olan River Plate- Boca Juniors derbisi yarın oynanacak.

Arjantin Premier Lig'in 1. Aşaması 7. haftasında pazar saat 23.00'te ezeli rakipler River Plate ile Boca Juniors kozlarını paylaşacak. River Plate geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan toplarken, Boca Juniors ise 6 haftada 9 puan aldı. Monumental Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı yaklaşık 85 bin seyirci takip edecek.

İki ekibin Monumental'de oynadığı son müsabakayı 90. dakikada penaltıdan bulduğu golle River Plate kazandı.

Tansiyonun çok yüksek olması beklenen Süperclasico heyecanı yarın saat 23.00'ten itibaren D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan yaşanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Boca Juniors, River Plate, Arjantin, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor River Plate-Boca Juniors Derbisi Yarın Oynanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:53:26. #1.11#
SON DAKİKA: River Plate-Boca Juniors Derbisi Yarın Oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement