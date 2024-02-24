River Plate ile Boca Juniors Arasındaki Superclasico Derbisi Yarın Oynanacak - Son Dakika
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River Plate ile Boca Juniors Arasındaki Superclasico Derbisi Yarın Oynanacak

River Plate ile Boca Juniors Arasındaki Superclasico Derbisi Yarın Oynanacak

Arjantin Premier Lig'in 7. haftasında River Plate ile Boca Juniors arasında gerçekleşecek olan Superclasico derbisi yarın TSİ 23.00'te başlayacak. İki takımın da 6 haftada topladığı puanlar ise River Plate için 12, Boca Juniors için ise 9 oldu. İki takımın son karşılaşmasında River Plate, penaltıdan bulduğu golle 1-0 galip gelmiş ve maç sonrasında yaşanan kavgada 7 oyuncu kırmızı kart görmüştü.

24.02.2024 16:23  Güncelleme: 16:23
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Arjantin Premier Lig'in 7. haftasındaki "Superclasico" derbisinde yarın River Plate ile Boca Juniors karşılaşacak.

Futbol dünyasının en çekişmeli derbileri arasındaki "Superclasico"da River Plate, Mas Monumental Stadı'nda yarın TSİ 23.00'te Boca Juniors'ı ağırlayacak. Karşılaşma, Spor Smart ve D-Smart GO'dan naklen yayınlanacak.

Ligin 1. aşamasında geride kalan 6 haftada River Plate 12, Boca Juniors ise 9 puan topladı.

River Plate, iki ekibin Mas Monumental'de oynadığı son karşılaşmayı, 90+3. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazanmıştı. Tansiyonu yüksek karşılaşmada penaltının ardından çıkan kavga nedeniyle 7 isim kırmızı kart görmüştü.

Kaynak: AA

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