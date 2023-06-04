River Plate maçında tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti - Son Dakika
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River Plate maçında tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti

River Plate maçında tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti

04.06.2023 16:58

Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda oynanan River Plate maçında tribünden düşen 53 yaşındaki taraftar hayatını kaybetti. Maç tatil edilirken, polis olayın nedenini araştırıyor.

D-Smart ekranlarından yayınlanan ve Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda saat 22.30'da başlayan karşılaşmada dakikalar 14'ü gösterirken bir taraftar tribünden düştü. Yetkililerin açıklamasına göre; 53 yaşındaki Pablo Marcelo Serrano, River Plate'in Monumental Stadyumu'ndaki Sivori Alta tribününde 15 metre yükseklikten düştükten sonra başından aldığı darbe nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

AÇIKLAMA YAPILDI

Ev sahibi ekip River Plate yaptığı açıklamada, "Merhumun sezonluk biletini aldığı tribün yüzde 90 oranında doluydu. Düşme olayına herhangi bir üçüncü şahıs dahil olmamıştır. Ayrıca, tribünde veya merhumun çevresinde herhangi bir şiddet olayının olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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MAÇ TATİL EDİLDİ

Karşılaşmanın hakemi Fernando Rapallini, maçı 25. dakikada skor 0-0 iken durdurdu ve karşılaşma tatil edildi. Polis, olayın nedenini araştırırken, tribünü delil toplamak için 24 saat süreyle kapattı.

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