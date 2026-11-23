Suudi Arabistan'da düzenlenen Etno spor Kültür Festivali'nde dördüncü günün etkinlikleri sona erdi.

Dünya Etnospor Birliği tarafından "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla Riyad'ın Yeni Murabba bölgesinde düzenlenen festivalin dördüncü gününde, Meksika yerli sporu Purepecha ateş top oyunu, atlı okçular ve Kazak dans grubu ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği etkinlikler oldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) stantları da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

"Riyad Sezonu" kapsamında düzenlenen festival, farklı coğrafyalardan gelen sporcuları, sanatçıları, zanaatkarları, kültür insanlarını ve ziyaretçileri aynı atmosferde buluşturdu.

Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde, gençler, aileler ve çocuklar gün boyunca farklı etkinlik alanlarında keyifli zaman geçirdi.

Türkiye dışında ilk kez düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, beşinci gününde yarın devam edecek.

"Riyad Sezonu"

"Riyad Sezonu", Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında başkent Riyad'ı uluslararası bir turizm ve eğlence merkezine dönüştürmek amacıyla düzenlenen büyük çaplı bir etkinlik organizasyonu olarak öne çıkıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon kapsamında uluslararası spor müsabakaları, konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi festivalleri ve çeşitli eğlence programları gerçekleştiriliyor.

"Riyad Sezonu" kapsamında bu yıl düzenlenen Etnospor Kültür Festivali de dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturuyor.