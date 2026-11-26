Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde gerçekleştirilen Kazak atlı akrobasi ve binicilik gösterisi, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen festivalde, dörtnala giden atlar ustalıkla yönetilip eski savaş teknikleri canlandırıldı.

Gösterilerini ağırlıklı olarak Kazakistan'ın Almatı kentinde gerçekleştiren Topzhargan Etno-Kültür Merkezi, geleneksel atlı savaş sanatını Riyad'daki festivalde sergiledi.

At ve deve üstündeki ciritlik (atlı akrobasi/binicilik) sanatını ziyaretçilere sergileyen akrobat Aysel Amangaliyeva, festivale katılan ülkelerin at üzerindeki geleneksel sanatlarını ve sporlarını keşfetmenin kendileri için etkileyici bir deneyim olduğunu söyledi.

Amangaliyeva, "İzleyicilerin yoğun ve sıcak ilgisini sahada çok güçlü hissediyoruz. At üzerinde gösteri yaparken biz de büyük heyecan yaşadık. Seyircilerin samimi ilgisi ve desteği, motivasyonumuzu artırarak performansımızı en iyi şekilde sergilememize katkı sağladı. Biz de bu ilgiyi yüreğimizde hissederek elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

İzleyicilerin tepkisinin harika olduğunu vurgulayan Amangaliyeva, tribünlerde oturacak yer kalmadığını ve onların ayağa kalkarak ellerini kaldırıp kendilerine selam göndermelerinin çok hoş olduğunu aktardı.

Festivalde 18 farklı ülkenin kendine özgü geleneksel sporlarını sergilemesinin kendilerine çok ilginç ve değerli bir deneyim yaşattığını söyleyen Amangaliyeva, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geleneksel sporlarımızı bu kadar çok ülkenin katıldığı bir organizasyonda tanıtmak bizim için büyük bir onur. Geleneksel sporlar, farklı ülkeleri bir araya getirerek kültürlerin birbirini tanımasına ve kaynaşmasına vesile oluyor. Bu güzel organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz."

Kazak ekibi, develerle de gösteri yaptı

Ekibin diğer atlı akrobatı Tanat Ğabit Berdıbayulı ise atların kendilerine ait olmadığını, bu coğrafyaya özgü olduğunu belirterek, mevcut şartlarda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Berdıbayulı, ziyaretçilerin kendilerine yönelik ilgisinin çok yüksek seviyede olduğunu vurguladı.

Atın yanı sıra develerle gösteri yapmanın da ilginç olduğunu ifade eden Kazak akrobat, şunları kaydetti:

"Festivalde, at üzerinde ayakta dörtnala gitmekten rahat bir şekilde ata binmeye kadar Kazak genç kız ve erkeklerinin at üzerindeki becerilerini tanıttık. Sadece atlarla değil, develerle gerçekleştirdiğimiz gösterilerle de kültürümüzü daha yakından tanıtma fırsatı bulduk. Genel olarak bu Kazak kültürünü tanıttığımız için gerçekten çok mutluyuz. Dünya Etnospor Birliğinin bizi özel olarak davet etmesine çok sevindik ve bu büyük arenada gösteri sunmak bizim için büyük bir onur."

Tanat Ğabit Berdıbayulı, Kazak halkının örf, adet ve geleneklerini tanıttıkları için gururlu olduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"At üzerinde jamby atu (hedef okçuluğu) ve yiğitlik gösterilerimizi, deve üzerinde ise tenge ilü (yerden para veya nesne alma) gibi geleneksel oyunlarımızı sergiledik. Kazak genç kız ve erkeklerini de gösterilerimize dahil ederek kültürümüzü ve geleneksel becerilerimizi ziyaretçilere tanıtma fırsatı bulduk."