Rıza Çalımbay: "Avrupa kupalarında söz sahibi olacağız" - Son Dakika
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Rıza Çalımbay: "Avrupa kupalarında söz sahibi olacağız"

07.06.2022 11:35
Rıza Çalımbay: "Avrupa kupalarında söz sahibi olacağız"

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa kupalarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa kupalarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Çalımbay, "Avrupa hemen elenmek istemiyoruz. Avrupa'da güzel şeyler yapmak istiyoruz. Bizim tek hedefimiz Avrupa'da söz sahibi olmak" dedi.

Sivasspor ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sivasspor'un her sezon ligde ilk 5 içerisinde olması gerektiğini kaydeden Çalımbay, "Son 3 senede çok güzel şeyler yapıldı. Avrupa kupalarına gidildi. Ligde de güzel işler yapıldı. Bu yüzden benim hedefim her zaman ilk 5 olacak. Tabii bunları yapmak kolay değil. Bu sezon kendimizi her türlü hazırlamamız gerekiyor. Çok maç oynayacağız. Avrupa Ligi'nde oynayacağımız play-off maçı bizim öncelikli hedefimiz. Play-off'u geçtiğimiz takdirde grup maçlarına kalacağız. Tersi olsa Konferans Ligi'nde gruplara kalacağız. Uzun maçlar oynayacağız. Hem ligi hem de Avrupa'yı birlikte götüreceğiz. Bu yüzden kadromuzu iyi hale getirmemiz gerekiyor. Mutlaka 4-5 tane iyi transfer yapmamız gerekiyor. Bunları da yönetimimizle görüştük. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Önemli olan oyuncuları bulup, kadromuza katmak. Avrupa'dan hemen elenmek istemiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Avrupa'da güzel şeyler yapmak istiyoruz. Güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor. Bizim tek hedefimiz Avrupa'da söz sahibi olmak. Ligi de aynı anda götürmemiz gerekiyor. Özet olarak güçlü bir kadro kurmalıyız" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR KADRO KURACAĞIZ"

Bir gazetecinin, "Takımda hangi mevkilere transfer yapılacak?" şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Bizde gidecek olan arkadaşlarımız da var. Bazıları ile mecburen ayrılacağız. O giden arkadaşlarımızın yeri dolması gerekiyor. Kanatlarımızın dolması gerekiyor. Aşırı bir oyuncu alma şansımız yok. Takımımızın dengesini bozmayacağız. Alt yapıdan ve U16 takımından alacağımız oyuncular olacak. Biz alt yapıyı unutmuş değiliz. Oradan çıkacak oyuncular daha önemli. Oynayacak kapasitede oyuncular var. Biz oyuncu almak için almayacağız. Bize faydaları olacaktır. Kiralık gidenler var, onları geri gelecek. Kadromuza göre hareket edeceğiz. İyi bir kadro kuracağız. Bu kadro içerisinde gençlere kesinlikle şans vereceğiz. Bizi ileriye götürecek oyuncuları da takımımıza kazandırmamız gerekiyor. Bizim bütçemiz ve alacağımız oyuncular belli. Faydalı olacak oyuncuları da aramaya başlayacağız. Perşembe gününden itibaren transfere başlayacağız. Ayın 26'sında toplanacağız ve kampa gireceğiz. O zamana kadar inşallah transferlerimizi yapacağız" yanıtını verdi.

(Oğuzhan Sarzep - Mert Taha Varol - İHA)

Rıza Çalımbay: Avrupa kupalarında söz sahibi olacağız
Rıza Çalımbay: Avrupa kupalarında söz sahibi olacağız

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Avrupa kupalarında söz sahibi olacağız' - Son Dakika

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