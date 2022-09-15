Rıza Çalımbay: Buradan alınan 3 puan bizim için çok önemli - Son Dakika
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Rıza Çalımbay: Buradan alınan 3 puan bizim için çok önemli

15.09.2022 22:24
Rıza Çalımbay: Buradan alınan 3 puan bizim için çok önemli

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında CFR Cluj'ü deplasmanda 1-0 yenen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Cluj takımı gerçekten çok güçlü bir takım. Buradan alınan 3 puan bizim için çok önemli. Şimdi kalan maçlarımıza daha dikkatli bir şekilde bakmaya çalışacağız" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında CFR Cluj'ü deplasmanda 1-0 yenen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Cluj takımı gerçekten çok güçlü bir takım. Buradan alınan 3 puan bizim için çok önemli. Şimdi kalan maçlarımıza daha dikkatli bir şekilde bakmaya çalışacağız" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, CFR Cluj maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.İyi bir takımla oynadıklarını söyleyen Çalımbay, "Gerçekten özellikle fizik olarak çok güçlü bir takım. Boy avantajları çok fazla ve iyi bir takımdı. Biz istediğimiz taktiği güzel bir şekilde yaptık, iyi bir şekilde karşı tarafa kontra ataklarla gitmeye çalıştık. Baskı yememize rağmen başta kalecimiz olmak üzere defansif açıdan mükemmel bir defans yaptık. Tek üzüldüğümüz şey maçın ikinci yarısı tamamen riske girdiler. O arada gelen çok güzel pozisyonlar vardı. Son paslara dikkat edemedik. Karşı karşıya kaldık, kaçırdık. Böyle bir maç oynadığınız zaman, böyle sıkıntılar yaşadığınız zaman bu tür pozisyonları atmanız gerekiyor. Maçı 2-0'a getirebilseydik daha farklı olabilirdi. Biz buraya gelirken 9 tane eksikle geldik. Sadece 4 tane yedeğim vardı. Eğer tam takım olabilseydik bu maçta fazla baskı da yemezdik. Rahatlıkla kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi ama Cluj takımı gerçekten çok güçlü bir takım. Buradan alınan 3 puan bizim için çok önemli. Şimdi kalan maçlarımıza daha dikkatli bir şekilde bakmaya çalışacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: Buradan alınan 3 puan bizim için çok önemli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rıza Çalımbay: Buradan alınan 3 puan bizim için çok önemli - Son Dakika
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