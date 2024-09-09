Rıza Çalımbay, Hatayspor ile İlk Antrenmanını Yaptı

Hatayspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, ilk antrenmanda oyunculara sürekli direktifler verdi.
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının çalışmalarını Mersin Erdemli'de sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Teknik direktör Çalımbay ve ekibi sık sık çalışmayı durdurarak oyunculara direktifler verdi. - MERSİN
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