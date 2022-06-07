Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Çalımbay, 1 yıl daha takımı çalıştırma kararı aldı. Yönetim ile görüşmelerin ardından her konuda anlaşmaya varan Çalımbay, yarın stadyumda düzenlenecek imza töreni ile kendisini 1 yıl daha Sivasspor Teknik Direktörü yapacak sözleşmeye imza atacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek - Son Dakika

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