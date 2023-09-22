Rıza Kayaalp 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika

Rıza Kayaalp 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Son Güncelleme: 22.09.2023 22:20

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Grekoromen Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finalde İranlı Amir Mirzazadeh'e 2-2 avantaj puanıyla yenilerek gümüş madalya kazandı. Rıza Kayaalp, bu başarıyla 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı ve kariyerindeki madalya sayısını 63'e çıkardı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden 2023 Dünya Güreş Grekoromen Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden 5 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, finalde İranlı Amir Mirzazadeh'i karşısında 2-2 avantaj puanıyla yenilerek gümüş madalyada kaldı.

2024 Paris olimpiyatlarına kota alan Rıza Kayaalp'in kariyerinde, Uluslararası organizasyonlarda bugüne kadar 49 altın, 8 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 63 madalya bulunuyor. 5 kez dünya şampiyonluğu (2011, 2015, 2017, 2019, 2022), 12 kez de Avrupa şampiyonluğu (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) elde eden milli güreşçi, olimpiyatlarda ise 2016'da gümüş, 2012 ve 2020'de ise bronz madalya kazandı.

RIZA KAYAALP DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, seri başı olduğu için şampiyonaya 2'nci turdan başladı. Sırasıyla 2'nci turda Mısırlı Abdelatif Ahmed Mohamed'i 7-2, çeyrek finalde dünya şampiyonu Estonyalı Heiki Nabi'yi 8-0 teknik üstünlükle, yarı finalde ise Çinli Lingzhe Meng'i de 3-1 yenerek finale yükseldi. Kayaalp, finalde altın madalya için İranlı Amir Mirzazadeh ile karşılaştı. Karşılaşmaya Rıza, elenselerle başlayarak rakibine pasif çaldırarak 1-0 öne geçti. Maç parterde yerde başladı. Rıza, rakibini çırpamadı ve boyunduruk atmaya çalıştı. İranlı sporcu kurtuldu ve oyun ayakta devam etti. İlk devre milli sporcumuzun 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya Amir hızlı başlasa da, Rıza tecrübesiyle rakibine puan vermedi. Son bir dakikaya girilirken ikinci ihtardan Rıza Kayaalp 2-0 öne geçti. Ancak Rıza kendi hatasıyla minder dışına çıkınca maç 2-1 oldu. Son 7 saniyede rakibine 1 puan verince skor 2-2 oldu ve İranlı sporcu avantaj puanıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Rıza Kayaalp 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. OSMAN AŞKIN BAK RIZA KAYAALP'İ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 130kg'da ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, gümüş madalya kazandı ve Paris2024 Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı elde etti. Rıza kardeşimi canı gönülden kutluyor 5.kez katılacağı olimpiyatlarda altın madalya kazanıp eksik olan parçayı tamamlayacağına inanıyor, şampiyona boyunca ter döken sporcularımızı da tebrik ediyorum."

Kaynak: DHA

Rıza Kayaalp, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Kayaalp 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika


Son Dakika
23:52 Türk düşmanı ABD'li senatör, suçlamalar sonrası istifa çağrılarına kayıtsız kalamadı
22:10 Rıza Kayaalp 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
21:53 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
20:48 Haberler.com yayınında Rabia'dan arkadaşı Emine'ye sürpriz! Haberi duyunca ikisi de duygusal anlar yaşadı
20:51 Kastamonu'da 3. kattaki balkondan düşen genç kız yaşamını yitirdi
20:43 Karabağ'da Ermeni güçlerin teslim ettiği mühimmatların görüntüsü yayınlandı
20:37 Kırklareli'ndeki sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiği tesisin sahibi tutuklandı
20:33 Karabağ'da Ermeniler yine rahat durmadı! Çekildikleri yerleri ateşe veriyor
20:31 Düzce'de yabancı uyruklu kadın, dini nikahlı eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
20:29 Asrın felaketinde 1000 dolayında kişiye mezar olan Rönesans Sitesi'nin mühendisi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2023 00:34:48. #1.11#
SON DAKİKA: Rıza Kayaalp 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement